СКА выиграл у "Северстали", одержав восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ

ТАСС, 8 сентября. Санкт-петербургский СКА победил череповецкую "Северсталь" со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей отличились Сергей Широков (5, 26 и 54-я минуты), Сергей Плотников (8), Максим Карпов (15), Николай Прохоркин (34) и Илья Ковальчук (47). У хозяев заброшенными шайбами отметились Петр Голик (6) и Матей Странски (33). Петербуржцы одержали восьмую победу подряд, не проиграв ни одного матча в нынешнем чемпионате.

В следующем матче СКА дома сыграет с тольяттинской "Ладой", "Северсталь" на своей площадке встретится с "Сочи". Оба поединка пройдут 11 сентября.

В других матчах пятницы екатеринбургский "Автомобилист" победил хабаровский "Амур" (8:1), казанский "Ак Барс" - ханты-мансийскую "Югру" (4:2), магнитогорский "Металлург" - "Ладу" (5:3).