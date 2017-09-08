Хингис и Чжань Юнжань сыграют с Гродецкой и Синяковой в финале US Open в парном разряде

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ТАСС, 8 сентября. Швейцарка Мартина Хингис и Чжань Юнжань из Тайваня сыграют с представительницами Чехии Луцией Градецкой и Катериной Синяковой в финале US Open по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн) в женском парном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.
Хингис и Чжань Юнжань, "посеянные" на турнире под вторым номером, в полуфинале победили Саню Мирзу из Индии и израильтянку Шахар Пеер (4) со счетом 6:4, 6:4. Представительницы Чехии (7) в полуфинале выиграли у соотечественниц Луции Шафаржовой и Барборы Стрыцовой (3) со счетом 6:2, 7:5.
Финал пройдет в воскресенье.