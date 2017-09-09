Голы Мбаппе и Неймара помогли ПСЖ разгромить "Мец" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 9 сентября. "Мец" проиграл "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:5 в домашнем матче пятого тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей голы забили Эдинсон Кавани (31-я и 75-я минуты), Килиан Мбаппе (59), для которого этот матч стал дебютным в составе парижского клуба, Неймар (69) и Лукас Моура (87). У проигравших отличился Эммануэль Ривьер (37). В составе хозяев на 56-й минуте был удален Бенуа Ассу-Экотто.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице после пяти матчей, имея в активе 15 очков. "Мец" занимает последнюю позицию, проиграв во всех пяти встречах.

В следующем туре ПСЖ 17 сентября примет "Лион", "Мец" в этот же день на выезде сыграет с "Анже".