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Трэйси Макгрэди введен в баскетбольный Зал славы

Спорт
9 сентября, 6:56 UTC+3 ТАСС

Также в Зал славы, кроме Макгрэди, введены еще 10 человек

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Трэйси Макгрэди

Трэйси Макгрэди

© AP Photo/Stephan Savoia

ТАСС, 9 сентября. Бывший американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди введен в Зал славы имени Нейсмита. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Также в Зал славы, кроме 38-летнего Макгрэди, введены еще 10 человек: бывший генеральный менеджер "Чикаго" Джерри Краузе, греческий баскетболист Никос Галис, бывший игрок Женской национальной баскетбольной ассоциации Ребекка Лобо, бывший игрок НБА Джордж Макгиннис, тренер Билл Селф, тренер женских студенческих команд Маффет Макгроу, школьный тренер Роберт Хьюз, бывший вице-президент Национальной ассоциации студенческого спорта Том Ярнстедт и два бывших игрока "Гарлем Глобтроттерс" - Зак Клэйтон и Мэнни Джексон.

Макгрэди, игравший в течение карьеры за "Торонто", "Орландо", "Хьюстон", "Нью-Йорк", "Детройт", "Атланту" и "Сан-Антонио", провел в регулярных чемпионатах НБА 938 игр, в которых набрал 18 381 очко. Семь раз принимал участие в Матче всех звезд НБА.

Зал славы имени Нейсмита был создан в 1959 году, а в 1968 году открыт для публики. В него попадают игроки, тренеры и функционеры, внесшие весомый вклад в развитие баскетбола. Зал назван в честь изобретателя этой игры Джеймса Нейсмита и расположен в городе Спрингфилд (штат Массачусетс, США).

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