Фигуристка Погорилая пропустит прокаты в Сочи из-за травмы

СОЧИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Анна Погорилая из-за травмы не примет участия в контрольных прокатах в Сочи. Об этом ТАСС сообщила пресс- атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

"У Анны была травма, после которой она еще не окончательно восстановилась, - сказала Ермолина. - Поэтому она не сможет принять участие в прокатах".

Контрольные прокаты членов сборной России по фигурному катанию пройдут с 9 по 10 сентября в Сочи.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира 2016 года. Также она выигрывала серебро и две бронзы чемпионатов Европы.