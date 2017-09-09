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Стадион "Лужники" принял первое спортивное мероприятие после реконструкции

Спорт
9 сентября, 13:28 дата обновления: 9 сентября, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

На поле стадиона состоялся мастер-класс и блиц-турнир для юных футболистов

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Илья Андреев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мастер-класс бывших футболистов сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова, а также полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина для воспитанников спортивных школ (2000-2006 годов рождения) стал первым спортивным мероприятием на стадионе "Лужники" после реконструкции арены. Мастер-класс, а также блиц-турнир среди юных футболистов проводятся на поле "Лужников", в мероприятиях участвует около 1,5 тыс. детей.

Вместимость стадиона составляет 81 тысячу зрителей. Он примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, игру открытия и финал. Арена была построена в 1956 году, а ее реконструкция к мировому первенству началась в 2013 году. В результате реконструкции были убраны беговые дорожки и была полностью изменена геометрия трибун.

В 14:00 (мск) на специальной сцене, установленной в чаше стадиона, начнется церемония старта мирового тура кубка мира, в рамках которого трофей посетит более 50 стран.

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Тур кубка мира по России

Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

Больше всего остановок будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск (10-11 сентября), Омск (16-17 сентября), Челябинск (23-24 сентября), Уфу (29 сентября - 1 октября), Пермь (3-4 октября), Саранск (7 октября), Ярославль (11-12 октября), Калининград (14-15 октября), Тулу (17-18 октября), Курск (21-22 октября), Воронеж (27-29 октября), Саратов (4-6 ноября), Волгоград (11-12 ноября), Краснодар (17-19 ноября), Сочи (24-26 ноября) и Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке (1-4 мая), Новосибирске (5-8 мая), Екатеринбурге (9-12 мая), Самаре (13-16 мая), Казани (17-20 мая), Нижнем Новгороде (21-24 мая), Ростове-на-Дону (25-28 мая), Санкт-Петербурге (29 мая - 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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