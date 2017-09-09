Сычев: "Лужники" - лучший стадион в России прямо сейчас

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский стадион "Лужники" является лучшим стадионом России, его обязательно нужно показывать туристам и болельщикам. Об этом перед церемонией старта мирового тура кубка мира по футболу ТАСС заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

"Безусловно, "Лужники" - лучший стадион в стране прямо сейчас. Я очень рад, что такие арены появляются у нас, очень хотелось бы, чтобы после чемпионата тут было много игр. Такой стадион надо показывать зрителям", - сказал Сычев, известный по выступлениям за московские "Локомотив" и "Спартак". Сейчас 33-летний Сычев играет за команду Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Локомотив-Казанка".

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На вопрос, с чем у него "Лужники" ассоциируются в первую очередь, Сычев ответил: "Дебют в премьер-лиге в составе "Спартака", победа в Кубке с "Локомотивом" и победа над сборной Англии в 2007 году".

В субботу на поле "Лужников" Сычев вместе с другими экс- игроками национальной команды России провел мастер-класс для юных футболистов. Мероприятие, в котором приняли участие около 1,5 тыс. детей, стало первым спортивным событием в "Лужниках" после реконструкции арены. Церемония старта тура кубка мира пройдет в "Лужниках" и начнется в 14:00 мск.

Кубок мира объездит более 50 стран. Больше всего остановок будет в России. Первая российская часть тура охватит Красноярск (10-11 сентября), Омск (16-17 сентября), Челябинск (23-24 сентября), Уфу (29 сентября - 1 октября), Пермь (3-4 октября), Саранск (7 октября), Ярославль (11-12 октября), Калининград (14-15 октября), Тула (17-18 октября), Курск (21-22 октября), Воронеж (27-29 октября), Саратов (4-6 ноября), Волгоград (11-12 ноября), Краснодар (17-19 ноября), Сочи (24-26 ноября), Москву, где 1 декабря пройдет жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата мира. Во второй части программы кубок побывает во Владивостоке (1-4 мая), Новосибирске (5-8 мая), Екатеринбурге (9-12 мая), Самаре (13-16 мая), Казани (17-20 мая), Нижнем Новгороде (21-24 мая), Ростове-на-Дону (25-28 мая), Санкт-Петербурге (29 мая - 2 июня), а с 3 по 7 июня будет вновь выставлен в Москве.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.