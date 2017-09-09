РФС: нет оснований утверждать, что судьи ошиблись с голом "Анжи" в ворота "Тосно"

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МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Ракурс телевизионных камер в матче "Тосно" - "Анжи" не дает оснований утверждать, что перед забитым махачкалинцами голом мяч покинул пределы поля. Такое мнение ТАСС высказал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.
Во встрече девятого тура чемпионата России между "Тосно" и "Анжи" (1:1 после первого тайма) перед забитым махачкалинцами голом защитник тосненцев Виталий Шахов, по мнению комментаторов игры, выбивал мяч из-за пределов поля, однако матч не был остановлен.
"У меня нет никаких оснований утверждать, что мяч полностью покинул пределы поля, потому что камера была расположена под углом. И я не исключаю, что проекция мяча касается линии поля. Поэтому ракурс, показанный по телевизору, не дает мне оснований утверждать, что судьи ошиблись", - сказал Будогосский.
Матч между "Тосно" и "Анжи" проходит на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.