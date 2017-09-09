Коуметтис: тур кубка мира даст возможность продвигать футбол в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тур кубка мира даст возможность вдохновить молодежь и продвигать футбол в России. Такое мнение высказал президент подразделения компании Coca-Cola по Центральной и Южной Европе Никос Коуметтис на церемонии старта тура кубка мира по футболу, которая прошла на стадионе "Лужники".

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Международная федерация футбола (ФИФА) организовывает тур кубка чемпионата мира, аналогичный эстафете олимпийского огня перед Олимпийскими играми, совместно с компанией Coca-Cola. Тур кубка мира по футболу, который до июня 2018 года посетит более 50 стран мира, в субботу начался на московском стадионе "Лужники". Старт туру дали президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

"Для нас большая честь вернуться в замечательное место, которое будет принимать финал чемпионата мира, - сказал Коуметтис. - Для нас важно находиться тут рядом с легендами ФИФА и дать старт туру кубка мира. От лица 100 тысяч работников Coca-Cola в России мы хотели бы поблагодарить Путина и Инфантино за то, что они здесь с нами разделяют такое событие".

"В лице организатора Coca-Cola рада, что имеет возможность привезти кубок в Россию и дать возможность увидеть трофей живьем. Для нас важна возможность вдохновить молодежь и продвигать футбол в России. Очень гордимся тем, что тур кубка пройдет не только в России, но и в 50 странах мира", - добавил Коуметтис.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.