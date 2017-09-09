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Коуметтис: тур кубка мира даст возможность продвигать футбол в России

Спорт
9 сентября, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Президент подразделения компании Coca-Cola по Центральной и Южной Европе гордится, что тур пройдет не только в России, но и в 50 странах мира

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тур кубка мира даст возможность вдохновить молодежь и продвигать футбол в России. Такое мнение высказал президент подразделения компании Coca-Cola по Центральной и Южной Европе Никос Коуметтис на церемонии старта тура кубка мира по футболу, которая прошла на стадионе "Лужники".

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Тур кубка мира по России

Главный трофей мирового футбола посетит 24 города за четыре месяца

Международная федерация футбола (ФИФА) организовывает тур кубка чемпионата мира, аналогичный эстафете олимпийского огня перед Олимпийскими играми, совместно с компанией Coca-Cola. Тур кубка мира по футболу, который до июня 2018 года посетит более 50 стран мира, в субботу начался на московском стадионе "Лужники". Старт туру дали президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

"Для нас большая честь вернуться в замечательное место, которое будет принимать финал чемпионата мира, - сказал Коуметтис. - Для нас важно находиться тут рядом с легендами ФИФА и дать старт туру кубка мира. От лица 100 тысяч работников Coca-Cola в России мы хотели бы поблагодарить Путина и Инфантино за то, что они здесь с нами разделяют такое событие".

"В лице организатора Coca-Cola рада, что имеет возможность привезти кубок в Россию и дать возможность увидеть трофей живьем. Для нас важна возможность вдохновить молодежь и продвигать футбол в России. Очень гордимся тем, что тур кубка пройдет не только в России, но и в 50 странах мира", - добавил Коуметтис.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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