"Тосно" и "Анжи" сыграли вничью в матче девятого тура чемпионата России по футболу

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ТАСС, 9 сентября. "Тосно" сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" со счетом 2:2 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Евгений Марков (5-я минута) и Вагиз Галиулин (63). У гостей отличились Александр Прудников (18) и Олег Данченко (25).
Прудников забил гол в своем первом матче после возвращения в "Анжи", который в мае не стал продлевать контракт с форвардом из-за разногласий с главным тренером команды Александром Григоряном, который в августе ушел из махачкалинского клуба. Прудников провел 150-й матч в РФПЛ и забил 20-й гол.
В турнирной таблице "Тосно" занимает 12-е место, набрав восемь очков. "Анжи" расположился на 14-й позиции, в активе команды семь очков.
В следующем матче РФПЛ 24 сентября "Тосно" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". Днем ранее "Анжи" на выезде встретится с московским "Спартаком".