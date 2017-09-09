Фигурист Алиев мечтает об Олимпиаде в первом взрослом сезоне в карьере

Фигурист Коляда в олимпийском сезоне будет исполнять пять прыжков в четыре оборотаСпорт 9 сентября, 17:17
Немецкие баскетболисты обыграли французов и вышли в четвертьфинал ЧЕСпорт 9 сентября, 17:17
Фигуристы Боброва и Соловьев перед ОИ-2018 боятся принимать даже витаминыСпорт 9 сентября, 17:13
Фигурист Алиев мечтает об Олимпиаде в первом взрослом сезоне в карьереСпорт 9 сентября, 17:11
Федор Емельяненко в ближайшее время объявит о следующем поединкеСпорт 9 сентября, 17:10
Ветеринары нашли еще одного пострадавшего от пожара эрмитажного котаОбщество 9 сентября, 17:06
Собянин уволил главу и замглавы управы в Ново-ПеределкинеПолитика 9 сентября, 17:04
ФГР и правоохранительные органы расследуют допинг-скандал в молодежной сборнойСпорт 9 сентября, 17:04
Парк "Зарядье". ДосьеБиографии и справки 9 сентября, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Россиянин Дмитрий Алиев, который перешел во взрослое фигурное катание в олимпийском сезоне, думает об участии в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления с короткой программой в рамках контрольных прокатов сборной в Сочи.
"Это мой первый взрослый сезон, и я подхожу к нему очень серьезно и понимаю, что ответственность здесь куда выше, - рассказал Алиев. - Об Олимпиаде в этом сезоне думают все, и я тоже. Это цель, к которой я хочу идти в этом сезоне".
Фигурист в олимпийском сезоне планирует выполнять два прыжка в четыре оборота в короткой программе и три в произвольной. "Все прыжки в хорошем состоянии, правда, сегодня на прокате была одна из моих худших попыток четверного лутца, возможно, сказался стресс. Но в межсезонье я выполнял все четверные, что есть в фигурном катании. После контрольных прокатов я все проанализирую, и пойму, что было не так", - добавил он.
Контрольные прокаты сборной завершатся в Сочи 10 сентября.