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Немецкие баскетболисты обыграли французов и вышли в четвертьфинал ЧЕ

Спорт
9 сентября, 17:17 UTC+3 ¶ СТАМБУЛ /Турция/ 9, сентября. /ТАСС

Последний раз сборная Германии доходила до четвертьфинала на чемпионате Европы в 2007 году

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© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Германии обыграла команду Франции со счетом 84:81 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в четвертьфинал.

Самым результативным игроком встречи стал француз Эван Фурнье, набравший 27 очков. В составе сборной Германии лучшим стал Даниель Тайс, в активе которого 22 очка.

Последний раз сборная Германии доходила до четвертьфинала на чемпионате Европы в 2007 году. Тогда немцы проиграли испанцам.

В 1/4 финала сборная Германии сыграет с победителем матча между сборными Испании и Турции. Четвертьфинал пройдет 12 сентября.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

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