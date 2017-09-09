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"Сток Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Спорт
9 сентября, 21:30 UTC+3 ТАСС

"Манчестер Юнайтед" лидирует в чемпионате Англии, опережая "Манчестер Сити" по дополнительным показателям

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ТАСС, 9 сентября. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со "Сток Сити" со счетом 2:2 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев два мяча забил Эрик Шупо-Мотинг (43-я и 63-я минуты). У гостей отличились Маркус Рашфорд (45) и Ромелу Лукаку (57).

"Манчестер Юнайтед" занимает первое место в турнирной таблице, опережая "Манчестер Сити" по дополнительным показателям, у обоих клубов по 10 очков. "Сток Сити" с пятью баллами располагается на 10-й строчке.

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" 17 сентября примет "Эвертон", "Сток Сити" в тот же день в гостях сыграет с "Ньюкаслом".

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