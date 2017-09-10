Российский боксер Ковалев проведет 25 ноября бой с украинцем Шабранским в Нью-Йорке

ТАСС, 10 сентября. Бывший чемпион мира по боксу в весовой категории до 79,38 кг россиянин Сергей Ковалев проведет бой с украинцем Вячеславом Шабранским 25 ноября. Об этом сообщил россиянин, которого цитирует портал Boxing Scene.

Поединок пройдет в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

"Я очень рад вернуться на ринг и впервые боксировать на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Я готов начать новую жизнь и не не оглядываюсь назад", - заявил 34-летний Ковалев.

Шабранский, в свою очередь, выразил уверенность в победе над Ковалевым. "Я долго ждал этого боя и воспользуюсь шансом, чтобы показать все, на что способен, - сказал украинец. - Мы с тренером долгое время работали над защитой, которой вместе с моей силой будет достаточно для победы такого великого боксера, как Ковалев. Я рад, что буду представлять США и Украину в этом поединке".

В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 - нокаутом) и одно поражение.