Сахалинцы выиграли командный зачет Всероссийских игр боевых искусств в кендо

ТАСС, 10 сентября. Сборная Сахалинской области стала победителем командного зачета в кендо на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, проходящих в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.

Сахалинцы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место заняла сборная Калмыкии (0-2-2). Третьей стала команда Краснодарского края (0-0-1).

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.