Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге WTA, Мугуруса стала первой

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ТАСС, 11 сентября. Россиянка Мария Шарапова переместилась со 146-й на 103-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Шарапова дошла до 1/8 финала на Открытом чемпионате США, где уступила латвийской спортсменке Анастасии Севастовой. Шарапова впервые после 15-месячной дисквалификации приняла участие в турнире серии Большого шлема. По ходу турнира россиянка обыграла вторую "ракетку" мира румынку Симону Халеп.
Испанка Гарбинье Мугуруса впервые в карьере возглавила рейтинг WTA. На US Open она уступила чешке Петре Квитовой в 1/8 финала, но благодаря тому, что Халеп проиграла в первом круге, а чешка Каролина Плишкова в четвертьфинале, испанка вышла на первую строчку. Халеп сохранила за собой второе место в рейтинге, Плишкова опустилась с первой на четвертую позицию.
Американка Слоан Стивенс, которая одержала победу на Открытом чемпионате США, поднялась на 66-й позиций и стала 17-й в рейтинге. За последние два месяца Стивенс, которая впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема, поднялась на более чем 900 строчек. В августе 2017 года она занимала 934-ю строчку.
Рейтинг WTA от 11 сентября:
1 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6030 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5965,
3 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5640,
4 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 5520
5 (9). Винус Уильямс (США) - 4756,
6 (5). Каролин Возняцки (Дания) - 4640,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4520,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410,
9 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3770,
10 (12). Елена Остапенко (Латвия) - 3502...
17 (83). Слоан Стивенс (США) - 2711,
19 (18). Елена Веснина (Россия) - 2140...
23 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1945...
31 (38). Дарья Касаткина (Россия) - 1625...
35 (40). Екатерина Макарова (Россия) - 1475...
56 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) - 1016...
73 (79). Екатерина Александрова (Россия) - 813...
91 (89). Евгения Родина (Россия) - 677...
103 (146). Мария Шарапова (Россия) - 605.