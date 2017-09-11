Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге WTA, Мугуруса стала первой

ТАСС, 11 сентября. Россиянка Мария Шарапова переместилась со 146-й на 103-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова дошла до 1/8 финала на Открытом чемпионате США, где уступила латвийской спортсменке Анастасии Севастовой. Шарапова впервые после 15-месячной дисквалификации приняла участие в турнире серии Большого шлема. По ходу турнира россиянка обыграла вторую "ракетку" мира румынку Симону Халеп.

Испанка Гарбинье Мугуруса впервые в карьере возглавила рейтинг WTA. На US Open она уступила чешке Петре Квитовой в 1/8 финала, но благодаря тому, что Халеп проиграла в первом круге, а чешка Каролина Плишкова в четвертьфинале, испанка вышла на первую строчку. Халеп сохранила за собой второе место в рейтинге, Плишкова опустилась с первой на четвертую позицию.

Американка Слоан Стивенс, которая одержала победу на Открытом чемпионате США, поднялась на 66-й позиций и стала 17-й в рейтинге. За последние два месяца Стивенс, которая впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема, поднялась на более чем 900 строчек. В августе 2017 года она занимала 934-ю строчку.

Рейтинг WTA от 11 сентября:

1 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6030 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5965,

3 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5640,

4 (1). Каролина Плишкова (Чехия) - 5520

5 (9). Винус Уильямс (США) - 4756,

6 (5). Каролин Возняцки (Дания) - 4640,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 4520,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 4410,

9 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3770,

10 (12). Елена Остапенко (Латвия) - 3502...

17 (83). Слоан Стивенс (США) - 2711,

19 (18). Елена Веснина (Россия) - 2140...

23 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1945...

31 (38). Дарья Касаткина (Россия) - 1625...

35 (40). Екатерина Макарова (Россия) - 1475...

56 (58). Наталья Вихлянцева (Россия) - 1016...

73 (79). Екатерина Александрова (Россия) - 813...

91 (89). Евгения Родина (Россия) - 677...

103 (146). Мария Шарапова (Россия) - 605.