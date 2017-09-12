Шесть побед "Спартака" и четвертьфинал ЦСКА: успехи российских клубов в Лиге чемпионов

ЦСКА 12 сентября начнет групповой этап выездом в Португалию к "Бенфике", а "Спартак" в среду сыграет в Словении с "Марибором". ТАСС вспоминает самые успешные сезоны российских команд в главном клубном турнире мира.

"Спартак"-1995/96: шесть побед в группе

"Спартак" выдал стопроцентный результат в группе, когда в Лиге чемпионов еще не было столько денег, зато название турнира соответствовало реальности — играли исключительно чемпионы. "Спартаку" достались "Русенборг", "Легия" и "Блэкберн" во главе с Аланом Ширером, оставивший без титула "Манчестер Юнайтед".

Русенборг" - "Спартак". Матч группового этапа ЛЧ сезона-1995/96

Самой памятной стала выездная игра против "Русенборга", постоянного участника Лиги чемпионов тех лет. После первого тайма красно-белые проигрывали в Норвегии 0:2, но смогли перевернуть игру. Вдохновения спартаковской атаке добавили вышедшие во втором тайме Дмитрий Аленичев и Валерий Кечинов, "Спартак" забил четыре и одержал яркую волевую победу. Тот состав "Спартака" мог претендовать на что-то серьезное, но сохранить ведущих игроков не удалось — костяк команды в лице Станислава Черчесова, Виктора Онопко, Василия Кулькова и Сергея Юрана зимой разъехался по заштатным европейским клубам. В итоге молодежь во главе с оставшимся Юрием Никифоровым в весеннем четвертьфинале не справилась с "Нантом" (0:2, 2:2).

Помимо "Спартака" по шесть побед в групповом раунде Лиги чемпионов одерживали "Милан" (1992), "Пари Сен-Жермен" (1994), "Барселона" (2003) и "Реал" (2011, 2014). Из других кампаний "Спартака" стоит отметить сезон-2000/01, когда красно-белые вышли из группы с "Реалом", "Байером" и "Спортингом". Это был период, когда УЕФА экспериментировал с форматом, проводя по два групповых этапа. На следующей стадии спартаковцам попались "Бавария", "Арсенал" и "Лион". Красно-белым удалось одержать лишь одну победу, но она заняла почетное место в истории клуба — в промерзших "Лужниках" со счетом 4:1 был разгромлен "Арсенал".

ЦСКА-2009/10: дебют Слуцкого и выход в четвертьфинал

ЦСКА заявил о себе в Европе еще в 1992 году, сенсационно не пустив в групповой этап первой в истории Лиги чемпионов "Барселону". Регулярных выступлений в главном турнире Европы армейцев пришлось ждать более 10 лет. Самой запоминающейся из многих стала кампания сезона-2009/10, когда ЦСКА удалось стать первым и единственным российским клубом, прошедшим хотя бы один раунд плей-офф. Осень того года складывалась непросто для армейцев, и в итоге назрела отставка главного тренера Зико, место которого занял Леонид Слуцкий. Первый матч с ЦСКА в Европе ему довелось провести на выезде против "Манчестер Юнайтед". Поединок выдался фееричным — красно-синие вели в два мяча на "Олд Траффорд", но победу не удержали (3:3).

МЮ - ЦСКА. Матч группового этапа ЛЧ сезона-2009/10

ЦСКА в итоге обошел "Вольфсбург" и "Бешикташ", и в первом раунде плей-офф вышел на "Севилью". Дома армейцы сыграли вничью (1:1), а на выезде выиграли со счетом 2:1. В четвертьфинале ЦСКА ждал "Интер" с Жозе Моуринью, для которого это был очередной шаг на пути к победе в турнире (миланцы выиграли оба матча со счетом 1:0). ЦСКА после этого еще один раз выходил из группы. Через два года армейцы преуспели в квартете с "Лиллем", "Трабзонспором" и "Интером", а в 1/8 финала уступили "Реалу" (1:1, 1:4).

"Зенит"-2015/16: марш Халка и Дзюбы

Свою лучшую Лигу чемпионов "Зенит" провел два года назад. "Зениту" досталась группа без грандов, но никаких гарантий это не давало — годом ранее, например, непосильным оказался квартет с "Байером", "Монако" и "Бенфикой". В этот раз "Зенит" прошел "Лион", "Валенсию" и "Гент", досрочно гарантировав себе место в весенней части турнира. Более того, сине-бело-голубые до последнего претендовали на повторение рекорда "Спартака" — на заключительный матч с "Гентом" "Зенит" приехал с пятью победами. Но не получилось, и поражение в Бельгии главный тренер Андре Виллаш-Боаш охарактеризовал одним словом — "обидно".

Тем успехом "Зенит" во многом обязан связке Артем Дзюба — Халк. Бразилец забил три мяча и отдал четыре передачи, россиянин завершил групповой этап с показателем 6+2.

Голы "Зенита" в матчах группового этапа ЛЧ сезона-2015/16

В 1/8 финала "Зениту" противостояла "Бенфика". В Лиссабоне сине-бело-голубые проиграли 0:1, а на "Петровском" в самой концовке упустили 1:0. Голы на 85-й минуте и в компенсированное время вывели португальцев в четвертьфинал. До этого "Зенит" дважды выходил из группы — в 2012 году сине-бело-голубые проиграли той же "Бенфике", а через два года — дортмундской "Боруссии".

"Локомотив"-2003/04: на новом стадионе на новый уровень

Первая половина прошлого десятилетия — лучший отрезок в истории "Локомотива". Он вместил два чемпионства, а также три выхода в основную сетку Лиги чемпионов. Дебютный сезон (2001/02) железнодорожники провели на "Динамо", а в следующем вернулись в Черкизово — на только что отреконструированный "Локомотив". В сезоне-2002/03 "Локомотив" вышел из первой группы с "Барселоной", "Галатасараем" и "Брюгге", а во второй попал под "Реал", "Милан" и Боруссию". В следующем сезоне "Локомотив" повторил прошлогоднее достижение, выйдя из группы с "Интером", "Арсеналом" и киевским "Динамо".

Локомотив" - "Интер". Матч группового этапа ЛЧ сезона-2003/04

Самой яркой и статусной победой того периода стал домашний разгром "Интера" со счетом 3:0. В 1/8 финала (как раз в том сезоне УЕФА отказался от двух групповых этапов) железнодорожникам выпал "Монако". "Локомотив" провел великолепный домашний матч, но выиграл всего лишь со счетом 2:1. Этого запаса не хватило на выездной матч, в котором Сергей Овчинников отразил пенальти, а Дмитрий Лоськов получил красную карточку уже в середине первого тайма. С тех пор "Локомотив" в Лигу чемпионов не пробивался.

"Рубин"-2009/10: победа на "Ноу Камп"

"Рубин" всего дважды играл в групповом этапе Лиги чемпионов, причем в плей-офф не проходил. Но один матч казанцев будут помнить всегда, гостевая победа команды Курбана Бердыева над "Барселоной" стала визитной карточкой клуба.

Барселона" - "Рубин". Матч группового этапа ЛЧ сезона-2009/10

Александра Рязанцева потом еще долго спрашивали, как ему удалось забить такой мяч, а автор победного гола Гекдениз Карадениз, до сих пор играющий в Казани, все эти годы твердит, что это была не сказка, а плод многолетней работы. Что очень по-бердыевски. Интересно, что "Барса" оба раза попадалась "Рубину". И в четырех матчах каталонцы сумели одержать лишь одну победу.

Олег Кошелев