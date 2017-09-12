Шесть побед "Спартака" и четвертьфинал ЦСКА: успехи российских клубов в Лиге чемпионов

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ЦСКА 12 сентября начнет групповой этап выездом в Португалию к "Бенфике", а "Спартак" в среду сыграет в Словении с "Марибором". ТАСС вспоминает самые успешные сезоны российских команд в главном клубном турнире мира.
"Спартак" выдал стопроцентный результат в группе, когда в Лиге чемпионов еще не было столько денег, зато название турнира соответствовало реальности — играли исключительно чемпионы. "Спартаку" достались "Русенборг", "Легия" и "Блэкберн" во главе с Аланом Ширером, оставивший без титула "Манчестер Юнайтед".
Самой памятной стала выездная игра против "Русенборга", постоянного участника Лиги чемпионов тех лет. После первого тайма красно-белые проигрывали в Норвегии 0:2, но смогли перевернуть игру. Вдохновения спартаковской атаке добавили вышедшие во втором тайме Дмитрий Аленичев и Валерий Кечинов, "Спартак" забил четыре и одержал яркую волевую победу. Тот состав "Спартака" мог претендовать на что-то серьезное, но сохранить ведущих игроков не удалось — костяк команды в лице Станислава Черчесова, Виктора Онопко, Василия Кулькова и Сергея Юрана зимой разъехался по заштатным европейским клубам. В итоге молодежь во главе с оставшимся Юрием Никифоровым в весеннем четвертьфинале не справилась с "Нантом" (0:2, 2:2).
Помимо "Спартака" по шесть побед в групповом раунде Лиги чемпионов одерживали "Милан" (1992), "Пари Сен-Жермен" (1994), "Барселона" (2003) и "Реал" (2011, 2014). Из других кампаний "Спартака" стоит отметить сезон-2000/01, когда красно-белые вышли из группы с "Реалом", "Байером" и "Спортингом". Это был период, когда УЕФА экспериментировал с форматом, проводя по два групповых этапа. На следующей стадии спартаковцам попались "Бавария", "Арсенал" и "Лион". Красно-белым удалось одержать лишь одну победу, но она заняла почетное место в истории клуба — в промерзших "Лужниках" со счетом 4:1 был разгромлен "Арсенал".
ЦСКА заявил о себе в Европе еще в 1992 году, сенсационно не пустив в групповой этап первой в истории Лиги чемпионов "Барселону". Регулярных выступлений в главном турнире Европы армейцев пришлось ждать более 10 лет. Самой запоминающейся из многих стала кампания сезона-2009/10, когда ЦСКА удалось стать первым и единственным российским клубом, прошедшим хотя бы один раунд плей-офф. Осень того года складывалась непросто для армейцев, и в итоге назрела отставка главного тренера Зико, место которого занял Леонид Слуцкий. Первый матч с ЦСКА в Европе ему довелось провести на выезде против "Манчестер Юнайтед". Поединок выдался фееричным — красно-синие вели в два мяча на "Олд Траффорд", но победу не удержали (3:3).
ЦСКА в итоге обошел "Вольфсбург" и "Бешикташ", и в первом раунде плей-офф вышел на "Севилью". Дома армейцы сыграли вничью (1:1), а на выезде выиграли со счетом 2:1. В четвертьфинале ЦСКА ждал "Интер" с Жозе Моуринью, для которого это был очередной шаг на пути к победе в турнире (миланцы выиграли оба матча со счетом 1:0). ЦСКА после этого еще один раз выходил из группы. Через два года армейцы преуспели в квартете с "Лиллем", "Трабзонспором" и "Интером", а в 1/8 финала уступили "Реалу" (1:1, 1:4).
Свою лучшую Лигу чемпионов "Зенит" провел два года назад. "Зениту" досталась группа без грандов, но никаких гарантий это не давало — годом ранее, например, непосильным оказался квартет с "Байером", "Монако" и "Бенфикой". В этот раз "Зенит" прошел "Лион", "Валенсию" и "Гент", досрочно гарантировав себе место в весенней части турнира. Более того, сине-бело-голубые до последнего претендовали на повторение рекорда "Спартака" — на заключительный матч с "Гентом" "Зенит" приехал с пятью победами. Но не получилось, и поражение в Бельгии главный тренер Андре Виллаш-Боаш охарактеризовал одним словом — "обидно".
Тем успехом "Зенит" во многом обязан связке Артем Дзюба — Халк. Бразилец забил три мяча и отдал четыре передачи, россиянин завершил групповой этап с показателем 6+2.
В 1/8 финала "Зениту" противостояла "Бенфика". В Лиссабоне сине-бело-голубые проиграли 0:1, а на "Петровском" в самой концовке упустили 1:0. Голы на 85-й минуте и в компенсированное время вывели португальцев в четвертьфинал. До этого "Зенит" дважды выходил из группы — в 2012 году сине-бело-голубые проиграли той же "Бенфике", а через два года — дортмундской "Боруссии".
Первая половина прошлого десятилетия — лучший отрезок в истории "Локомотива". Он вместил два чемпионства, а также три выхода в основную сетку Лиги чемпионов. Дебютный сезон (2001/02) железнодорожники провели на "Динамо", а в следующем вернулись в Черкизово — на только что отреконструированный "Локомотив". В сезоне-2002/03 "Локомотив" вышел из первой группы с "Барселоной", "Галатасараем" и "Брюгге", а во второй попал под "Реал", "Милан" и Боруссию". В следующем сезоне "Локомотив" повторил прошлогоднее достижение, выйдя из группы с "Интером", "Арсеналом" и киевским "Динамо".
Самой яркой и статусной победой того периода стал домашний разгром "Интера" со счетом 3:0. В 1/8 финала (как раз в том сезоне УЕФА отказался от двух групповых этапов) железнодорожникам выпал "Монако". "Локомотив" провел великолепный домашний матч, но выиграл всего лишь со счетом 2:1. Этого запаса не хватило на выездной матч, в котором Сергей Овчинников отразил пенальти, а Дмитрий Лоськов получил красную карточку уже в середине первого тайма. С тех пор "Локомотив" в Лигу чемпионов не пробивался.
"Рубин" всего дважды играл в групповом этапе Лиги чемпионов, причем в плей-офф не проходил. Но один матч казанцев будут помнить всегда, гостевая победа команды Курбана Бердыева над "Барселоной" стала визитной карточкой клуба.
Александра Рязанцева потом еще долго спрашивали, как ему удалось забить такой мяч, а автор победного гола Гекдениз Карадениз, до сих пор играющий в Казани, все эти годы твердит, что это была не сказка, а плод многолетней работы. Что очень по-бердыевски. Интересно, что "Барса" оба раза попадалась "Рубину". И в четырех матчах каталонцы сумели одержать лишь одну победу.
Олег Кошелев