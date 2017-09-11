ФК "Кристал Пэлас" отправил в отставку тренера де Бура

ТАСС, 11 сентября. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" отправил в отставку с поста главного тренера голландца Франка де Бура. Об этом сообщает пресс-служба лондонской команды.

Де Бур стал главным тренером "Кристал Пэлас" 26 июня. На своем посту он проработал 78 дней, что является новым антирекордом Английской премьер-лиги.

"Кристал Пэлас" потерпел четыре поражения в четырех стартовым матчах чемпионата Англии. Кроме того, команда не забила ни одного гола, что является худшим результатом в истории чемпионата Англии за последние 93 года.

Де Бур завершил карьеру игрока в 2006 году. В качестве тренера он возглавлял амстердамский "Аякс" (2010-2016 гг.), с которым четыре раза выигрывал чемпионат Нидерландов по футболу. В августе 2016 года он стал главным тренером миланского "Интера", но был отправлен в отставку спустя 85 дней.