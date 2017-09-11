Гора Долгая готова к проведению этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Швыдкой: Театр мюзикла вернул "России" облик 1961 годаКультура 11 сентября, 16:09
APM Terminals продает свою долю в терминале ЗебрюггеТранспорт 11 сентября, 15:53
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимумаОбщество 11 сентября, 15:50
В Чувашии рельсовый автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 11 сентября, 15:48
Умер американский автор комиксов Лен Уэйн, участвовавший в создании РосомахиКультура 11 сентября, 15:34
Игрок "Торпедо" Галимов признан лучшим вратарем недели в КХЛСпорт 11 сентября, 15:23
"ИжАвто" начал серийное производство универсала LADA VestaЭкономика и бизнес 11 сентября, 15:23
"Слован" проиграл "Адмиралу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛСпорт 11 сентября, 15:21
Биография избранного главы Республики Мордовия Владимира ВолковаБиографии и справки 11 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс на горе Долгой в Нижнем Тагиле готов к проведению этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС руководитель комплекса Яков Миленький после осмотра представителем Международной федерации лыжного спорта (FIS) установленной на трамплинах ветрозащиты.
"У нас был техделегат FIS Миран Тепеш, все осмотрел, все нормально. Все соответствует [требованиям], Кубок мира состоится. Замечаний у него нет, есть незначительные рекомендации", - сказал он.
В прошлом сезоне проведение мужского этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле было отменено из-за невыполнения организаторами турнира требований FIS по установке ветрозащиты. В конце августа 2017 года на двух трамплинах горнолыжного комплекса появилась ветрозащита стоимостью 37 млн рублей .
В начале октября состоится заседание международной федерации, где решение о соответствии трамплинов будет вынесено официально.
В декабре 2017 года на горе Долгой запланировано проведение этапов Кубка мира, а в марте - финала Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин.