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"Слован" проиграл "Адмиралу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

Спорт
11 сентября, 15:21 UTC+3 ТАСС

"Адмирал" одержал вторую победу в сезоне и набрал пять очков в восьми играх

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© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Владивостокский "Адмирал" со счетом 2:1 по буллитам одержал победу над братиславским "Слованом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу в составе хозяев забросил Дамир Жафяров на 29-й минуте. У гостей отличился Кэм Баркер (60-я минута). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Максим Казаков.

"Адмирал" одержал вторую победу в сезоне и набрал пять очков в восьми играх. Владивостокский клуб продолжает занимать последнее, 14-е место в таблице Восточной конференции. "Слован" потерпел четвертое поражение подряд. Словацкий клуб расположился на девятой позиции, в активе команды девять очков.

В следующем матче 13 сентября "Адмирал" на своем льду примет "Йокерит" из Хельсинки. "Слован" в тот же день на выезде сыграет с пекинским "Куньлунь Ред Стар".

В другом матче понедельника "Йокерит" на выезде со счетом 4:2 обыграл хабаровский "Амур".

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