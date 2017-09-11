"Слован" проиграл "Адмиралу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

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ТАСС, 11 сентября. Владивостокский "Адмирал" со счетом 2:1 по буллитам одержал победу над братиславским "Слованом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбу в составе хозяев забросил Дамир Жафяров на 29-й минуте. У гостей отличился Кэм Баркер (60-я минута). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Максим Казаков.
"Адмирал" одержал вторую победу в сезоне и набрал пять очков в восьми играх. Владивостокский клуб продолжает занимать последнее, 14-е место в таблице Восточной конференции. "Слован" потерпел четвертое поражение подряд. Словацкий клуб расположился на девятой позиции, в активе команды девять очков.
В следующем матче 13 сентября "Адмирал" на своем льду примет "Йокерит" из Хельсинки. "Слован" в тот же день на выезде сыграет с пекинским "Куньлунь Ред Стар".
В другом матче понедельника "Йокерит" на выезде со счетом 4:2 обыграл хабаровский "Амур".