Игрок "Торпедо" Галимов признан лучшим вратарем недели в КХЛ

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ТАСС, 11 сентября. Станислав Галимов, выступающий за нижегородское "Торпедо", признан лучшим вратарем недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"Торпедо" одержало две победы в двух матчах, при этом один из них Галимов провел "на ноль", а в другом пропустил только одну шайбу. Голкипер отразил 98,11% бросков при показателе надежности 0,51.
Лучшим нападающим вторую неделю подряд признан игрок "Барыса" Найджел Доус. Форвард забросил в трех матчах семь шайб и сделал одну результативную передачу. Доус забивает голы на протяжении шести матчей. Лучшим защитником признан игрок СКА Динар Хафизуллин, набравший три очка (1+2) при общем показателе полезности +5.
Лучшим новичком признан нападающий "Авангарда" Дмитрий Жукенов, забросивший первую шайбу в КХЛ в матче против "Слована".