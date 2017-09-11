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Исследование: "Манчестер Сити" обладает самым дорогим составом среди футбольных клубов

Спорт
11 сентября, 19:22 UTC+3 ТАСС

Суммарная стоимость всех футболистов английского клуба составляет €853 млн

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Футболисты "Манчестер Сити"

Футболисты "Манчестер Сити"

© EPA/DAVID RICHARDS

ТАСС, 11 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" является рекордсменом среди футбольных клубов по количеству денежных средств, затраченных на формирование нынешнего состава, суммарная стоимость всех игроков составляет €853 млн. Об этом говорится в исследовании центра CIES Football Observatory.

Исследование основано на данных о пяти ведущих чемпионатах: Англии, Франции, Германии, Италии и Испании за период с сентября 2016 года по сентябрь 2017-го. В чемпионатах других стран клубы тратят гораздо меньше на покупку игроков.

Предыдущим лидером по общей стоимости состава являлся "Манчестер Юнайтед" (€718 млн). "Манчестер Сити" обогнал МЮ, проведя мощные трансферные кампании в прошедшие зимнее и летнее трансферные окна, потратив на покупку игроков €242 млн. Самыми дорогими приобретениями "Манчестер Сити" за этот период стали француз Бенжамен Менди из "Монако" (€58 млн), англичанин Кайл Уокер из "Тоттенхэма" (51,5), португалец Бернарду Силва из "Монако" (50), бразилец Эдерсон из "Бенфики" (40) и его соотечественник Данило из мадридского "Реала" (28,5).

Первая десятка команд с самым дорогим составом выглядит следующем образом: 1. "Манчестер Сити" (Англия) - €853 млн; 2. ПСЖ (Франция) - 850; 3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 784; 4. "Челси" (Англия) - 644; 5. "Барселона" (Испания) - 628; 6. "Реал" (Испания) - 497; 7. "Ювентус"; 8. "Ливерпуль" (Англия) - 437; 9. "Арсенал" (Англия) - 416; 10. "Тоттенхэм" (Англия) - 361.

После четырех проведенных туров в чемпионате Англии "Манчестер Сити" делит первое место с 10 очками с "Манчестер Юнайтед". По итогам сезона-2016/17 "Манчестер Сити" финишировал в национальном первенстве на третьем месте и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В Кубке Англии команда остановилась в шаге от финала, в Кубке лиги вылетела на стадии 1/8 финала.

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