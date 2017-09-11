Исследование: "Манчестер Сити" обладает самым дорогим составом среди футбольных клубов

ТАСС, 11 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" является рекордсменом среди футбольных клубов по количеству денежных средств, затраченных на формирование нынешнего состава, суммарная стоимость всех игроков составляет €853 млн. Об этом говорится в исследовании центра CIES Football Observatory.

Исследование основано на данных о пяти ведущих чемпионатах: Англии, Франции, Германии, Италии и Испании за период с сентября 2016 года по сентябрь 2017-го. В чемпионатах других стран клубы тратят гораздо меньше на покупку игроков.

Предыдущим лидером по общей стоимости состава являлся "Манчестер Юнайтед" (€718 млн). "Манчестер Сити" обогнал МЮ, проведя мощные трансферные кампании в прошедшие зимнее и летнее трансферные окна, потратив на покупку игроков €242 млн. Самыми дорогими приобретениями "Манчестер Сити" за этот период стали француз Бенжамен Менди из "Монако" (€58 млн), англичанин Кайл Уокер из "Тоттенхэма" (51,5), португалец Бернарду Силва из "Монако" (50), бразилец Эдерсон из "Бенфики" (40) и его соотечественник Данило из мадридского "Реала" (28,5).

Первая десятка команд с самым дорогим составом выглядит следующем образом: 1. "Манчестер Сити" (Англия) - €853 млн; 2. ПСЖ (Франция) - 850; 3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 784; 4. "Челси" (Англия) - 644; 5. "Барселона" (Испания) - 628; 6. "Реал" (Испания) - 497; 7. "Ювентус"; 8. "Ливерпуль" (Англия) - 437; 9. "Арсенал" (Англия) - 416; 10. "Тоттенхэм" (Англия) - 361.

После четырех проведенных туров в чемпионате Англии "Манчестер Сити" делит первое место с 10 очками с "Манчестер Юнайтед". По итогам сезона-2016/17 "Манчестер Сити" финишировал в национальном первенстве на третьем месте и вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В Кубке Англии команда остановилась в шаге от финала, в Кубке лиги вылетела на стадии 1/8 финала.