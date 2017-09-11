AIBA отстранила президента Африканской федерации бокса Байора на два года

ТАСС, 11 сентября. Дисциплинарная комиссия Международной ассоциации бокса (AIBA) приняла решение отстранить президента Африканской федерации бокса и вице-президента AIBA Келани Байора от любой деятельности в боксе на два года за нарушение дисциплинарного кодекса организации. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.

На чемпионате Африки по боксу после одного из боев зрители проявили несдержанную реакцию в отношении официальных лиц AIBA, которая угрожала их безопасности. Комментарии Байора по поводу этой ситуации были признаны нарушающими дисциплинарный кодекс организации. Решение было принято на основе письменных показаний супервайзера турнира и официальных лиц, присутствовавших на чемпионате. Решение не подлежит обжалованию.

Чемпионат Африки по боксу проходил в июне в Республике Конго.