"Локомотив" победил "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 11 сентября. Ярославский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Автомобилиста" отличились Алексей Василевский (47-я минута), Алексей Михнов (49). За "Локомотив" шайбы забросили Петри Контиола (7), Денис Мосалев (29), Стаффан Кронвалль (45).
"Локомотив" занимает пятое место в Западной конференции с 14 очками. "Автомобилист" идет вторым на Востоке (15).
В другом матче понедельника "Северсталь" на своей площадке победила "Сочи" со счетом 1:0.
В следующей игре "Локомотив" примет магнитогорский "Металлург". "Автомобилист" сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 13 сентября.