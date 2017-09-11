"Локомотив" победил "Автомобилист" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 11 сентября. Ярославский "Локомотив" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Автомобилиста" отличились Алексей Василевский (47-я минута), Алексей Михнов (49). За "Локомотив" шайбы забросили Петри Контиола (7), Денис Мосалев (29), Стаффан Кронвалль (45).

"Локомотив" занимает пятое место в Западной конференции с 14 очками. "Автомобилист" идет вторым на Востоке (15).

В другом матче понедельника "Северсталь" на своей площадке победила "Сочи" со счетом 1:0.

В следующей игре "Локомотив" примет магнитогорский "Металлург". "Автомобилист" сыграет в гостях с петербургским СКА. Обе встречи пройдут 13 сентября.