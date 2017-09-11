"Металлург" победил московское "Динамо" в матче КХЛ

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Металлурга" отличились Мэтт Эллисон (48-я минута), Ярослав Косов (55). За бело-голубых шайбу забросил Дмитрий Вишневский (40).
Магнитогорцы занимают второе место в Восточной конференции с 17 очками. "Динамо" идет третьим позицию в Западной конференции с 16 очками.
В следующих матчах 13 сентября "Металлург" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом", "Динамо" примет челябинский "Трактор".