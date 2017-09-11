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МОК запросил информацию у властей Бразилии по делу о выборах столицы Игр-2016

Спорт
11 сентября, 22:49 UTC+3 ТАСС

Глава оргкомитета Игр-2016 Карлос Нузман подозревается в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады

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Материал из 1 страницы
© EPA/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 11 сентября. Комиссия по этике Международного олимпийского комитета (МОК) обратилась к властям Бразилии с просьбой предоставить информацию о расследовании обстоятельств выборов столицы летних Игр 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета "Рио-2016" Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр. Нузман отказался от дачи показаний по делу о коррупции, его адвокат заявил, что глава НОК не признает обвинения. Ранее в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК прошли обыски. На пресс-конференции следователи заявили, что нашли доказательства непосредственной причастности чиновника к подкупу членов МОК при выборе места проведения Игр 2016 года, для этого, по их мнению, использовались счета, расположенные на Виргинских островах и в государстве Антигуа и Барбуда.

МОК подтвердил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак был лишен почетного членства в Международном олимпийском комитете после того, как французская прокуратура предоставила доказательства получения взятки его сыном для того, чтобы он проголосовал за Рио-де-Жанейро на выборах столицы Игр-2016.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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