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Футбольная ассоциация Перу попросила ФИФА перенести из Буэнос-Айреса матч отбора ЧМ-2018

Спорт
11 сентября, 23:59 UTC+3 ТАСС

Представители ассоциации ссылаются на то, что в столице Аргентины будет сложно обеспечить безопасность перуанской делегации и тысяч болельщиков сборной

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ТАСС, 11 сентября. Футбольная ассоциация Перу отправила в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос о переносе матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Аргентины из Буэнос-Айреса. Об этом сообщает AP.

Матч должен состояться 5 октября на стадионе "Бомбонера".

В письме генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре представители Футбольной ассоциации Перу ссылаются на то, что в Буэнос-Айресе будет сложно обеспечить безопасность перуанской делегации и тысяч болельщиков сборной.

В 2015 году во время матча на стадионе "Бомбонера" игроки команды "Ривер Плейт" подверглись нападению со стороны фанатов. В их сторону был распылен слезоточивый газ, из-за чего матч с клубом "Бока Хуниорс" пришлось остановить.

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