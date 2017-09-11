Футбольная ассоциация Перу попросила ФИФА перенести из Буэнос-Айреса матч отбора ЧМ-2018

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ТАСС, 11 сентября. Футбольная ассоциация Перу отправила в Международную федерацию футбола (ФИФА) запрос о переносе матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Аргентины из Буэнос-Айреса. Об этом сообщает AP.
Матч должен состояться 5 октября на стадионе "Бомбонера".
В письме генеральному секретарю ФИФА Фатме Самуре представители Футбольной ассоциации Перу ссылаются на то, что в Буэнос-Айресе будет сложно обеспечить безопасность перуанской делегации и тысяч болельщиков сборной.
В 2015 году во время матча на стадионе "Бомбонера" игроки команды "Ривер Плейт" подверглись нападению со стороны фанатов. В их сторону был распылен слезоточивый газ, из-за чего матч с клубом "Бока Хуниорс" пришлось остановить.