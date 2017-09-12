МОК пожертвует $1 млн на восстановление спортивных объектов, разрушенных ураганом "Ирма"

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ЛИМА, 12 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пожертвует $1 млн в фонд помощи национальным олимпийским комитетам стран, пострадавших от урагана "Ирма". Об этом заявил глава комитета Томас Бах на пресс-конференции после первого дня работы сессии МОК в Лиме.
"Все наши мысли связаны с жертвами урагана, семьями, которые потеряли родственников в результате этого стихийного бедствия, и теми, кто потерял свои дома и средства к существованию. МОК готов помочь национальным олимпийским комитетам пострадавших стран, оказать помощь в восстановлении спортивной инфраструктуры, которая была разрушена", - сказал Бах.
Пресс-служба МОК уточняет, что сумма взноса может быть увеличена после оценки ущерба, причиненного стихией.
Ураган пятой категории "Ирма" 6 сентября обрушился на регион Карибского бассейна, затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. Материальный ущерб оценивается в €1,2 млрд.