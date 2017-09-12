Первый номер драфта КХЛ-2013 Осипов приглашен на тренировочный сбор клуба НХЛ "Вегас"

ТАСС, 12 сентября. Российский защитник Дмитрий Осипов попал в заявку клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" на тренировочный сбор, который пройдет с 14 сентября по 4 октября. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Помимо 20-летнего хоккеиста, в состав команды также был включен нападающий Вадим Шипачев, который после завершения сезона-2016/17 перешел в "Вегас" из санкт-петербургского СКА.

Осипов является воспитанником московского клуба "Русь". В 2013 году был выбран хабаровским "Амуром" под первым номером на драфте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а через год получил первый номер драфта Канадской хоккейной лиги (CHL). С сезона-2013/14 до сезона-2016/17 выступал за клуб Западной хоккейной лиги (WHL) "Ванкувер", в составе которого провел 243 матча, набрав в них 38 очков по системе "гол+пас" (семь голов, 31 результативная передача). Последним клубом россиянина был "Брендон", за который он сыграл 35 матчей и набрал в них три очка (один гол, две передачи).

"Вегас Голден Найтс" дебютирует в НХЛ в сезоне-2017/18. Матчи регулярного чемпионата стартуют 5 октября.