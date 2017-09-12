Денис Бояринцев назначен главным тренером ивановского ФК "Текстильщик"

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Денис Бояринцев стал новым главным тренером клуба Профессиональной футбольной лиги "Текстильщик" (Иваново). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Текстилищька".

"Сегодня утром Бояринцев приехал в Иваново и скоро будет представлен команде в качестве главного тренера. Вторым тренером команды будет Игорь Тихонов, который после ухода Вадима Евсеева исполнял обязанности главного тренера", - сказали в пресс-службе.

Евсеев в начале сентября покинул пост главного тренера "Текстильщика" и вернулся в тренерский штаб пермского "Амкара".

Ранее Бояринцев, в качестве футболиста проведший шесть матчей за сборную России, был тренером дубля московского "Торпедо", а также возглавлял новотроицкую "Носту".

"Текстильщик" занимает второе место в зоне "Запад" чемпионата ПФЛ, в восьми матчах набрав 16 очков.