Пауэрлифтер Балынец дисквалифицирован до конца года за футболку с изображением Путина

ТАСС, 12 сентября. Международная федерация пауэрлифтинга (IPF) отстранила россиянина Владимира Балынца от участия в международных соревнованиях до конца года из-за футболки с изображением президента РФ Владимира Путина, надетой во время церемонии награждения на чемпионате Европы по классическому жиму лежа в Финляндии. Об этом сообщил президент Федерации пауэрлифтинга Якутии Александр Гренадеров на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

32-летний Балынец стал абсолютным чемпионом Европы, установив мировой рекорд. Во время церемонии награждения он расстегнул куртку, под которой была футболка с изображением Путина в хоккейной амуниции. IPF расценила это, как нарушение ст.3, п.4 регламента организации, которая запрещает демонстрацию религиозных и политических символик. "На основании этого дисциплинарный комитет федерации вынес решение об отстранении нашего пауэрлифтера от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года", - написал глава якутской федерации, сообщившего, что футболка с Путиным приносит спортсмену удачу.

Позднее Гренадеров на своей странице в Instagram сообщил, что "решение в отношении Балынца находится на пересмотре, возможно, спортсмен отделается предупреждением".

Это не первый случай наказания российского спортсмена за футболку с изображением Путина. Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал полузащитника российского "Локомотива" Дмитрия Тарасова за нарушение статьи 14-й дисциплинарного регламента организации, согласно которой "все формы идеологической, политической и религиозной пропаганды запрещены". В феврале 2016 года после первой игры 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" (0:2) в Стамбуле российский футболист снял игровую футболку, под которой была майка с изображением Путина и подписью "Самый вежливый президент".

Балынец завоевал серебро Паралимпиады - 2012 (в весовой категории до 48 кг) и бронзу чемпионата мира - 2014 (до 49). Также он является многократным чемпионом России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Youtube/ НВК Саха