Бывший тренер сборной Англии по футболу Ходжсон возглавил "Кристал Пэлас"

ТАСС, 12 сентября. Рой Ходжсон назначен главным тренером английского футбольного клуба "Кристал Пэлас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 70-летним британцем рассчитано на два года. В понедельник "Кристал Пэлас" объявил об отставке голландца Франка де Бура, который стал главным тренером "Кристал Пэлас" 26 июня. На своем посту он проработал 78 дней, что является новым антирекордом Английской премьер- лиги.

"Очень рад возглавить "Кристал Пэлас" - клуб, который я всегда любил и восхищался огромным потенциалом, - сказал Ходжсон. Мы - клуб южного Лондона, с огромной толпой болельщиков. У клуба есть амбиции и огромный потенциал для роста, и я надеюсь, что мы сможем достичь наших целей. Я очень рад, что вернулся в клубный футбол".

"Кристал Пэлас" потерпел четыре поражения в четырех стартовым матчах чемпионата Англии. Кроме того, команда не забила ни одного мяча, что является худшим результатом в истории чемпионата Англии за последние 93 года.

Ходжсон был назначен главным тренером сборной Англии 1 мая 2012 года, подписав четырехлетний контракт. Под его руководством английская команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы 2012 года, где уступила итальянцам. На чемпионате мира 2014 года англичане не сумели выйти из группы. Ходжсон объявил о своей отставке на пресс- конференции после матча 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года, в котором сборная Англии уступила дебютанту первенств команде Исландии.

Также тренер работал в английских клубах "Блэкберн", "Фулхэм", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич".