Капранова: города Сибири и Дальнего Востока могли бы принять Спартакиаду учащихся

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Спартакиаду учащихся России стоит проводить в городах Сибири и Дальнего Востока. Такое мнение ТАСС высказала главный судья восьмой летней Спартакиады учащихся России и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.
На протяжении двух месяцев соревнования Спартакиады по летним видам спорта проходили в Москве, Краснодарском крае, Московской, Ростовской, Новгородской, Белгородской, Тюменской и Тульской областях, Республиках Татарстан, Мордовия и Адыгея.
"Я думаю, что Спартакиаду стоит проводить и в городах Сибири и Дальнего Востока, - сказала Капранова. - Они такие красивые, что просто посетить их одно удовольствие. А если дети приедут туда на спортивные соревнования, то это будет очень полезно. Но здесь необходимо отталкиваться от вида спорта и учитывать возможности региона".
Капранова рассказала, что всех кандидатов в сборную России по художественной гимнастике главный тренер Ирина Винер-Усманова просматривает лично. "Весь резерв Ирина Александровна просматривает сама, - отметила десятикратная чемпионка мира. - Если победители Спартакиады будут стараться и продолжат работать, у них есть все шансы попасть в сборную. Ни один хороший ребенок не останется незамеченным".
В финальных соревнованиях восьмой летней Спартакиады учащихся России приняли участие спортсмены из 83 субъектов Российской Федерации, в том числе представители Севастополя и Республики Крым. Победителем общекомандного зачета стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт- Петербурга, третье - сборная Московской области.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в РФ, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.