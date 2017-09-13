СМИ: концерн "Порше" может выкупить команду "Формулы-1" "Ред Булл" в 2021 году

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ТАСС, 13 сентября. Автоконцерн "Порше", планирующий вернуться в автогонки в классе машин "Формула-1" в 2021 году, может выкупить команду "Ред Булл". Об этом сообщает журнал Motorsport Magazine.
Отмечается, что в случае, если сделка состоится, состав и инфраструктура команды не будут подвергнуты никаким изменениям.
Ранее сообщалось, что "Порше" планирует прийти в "Формулу-1" в качестве поставщика моторов.
Команда "Ред Булл" выступает в "Формуле-1" с 2005 года. Команда четыре раза становилась обладателем Кубка конструкторов.