Тренер: китайскому "Ценг Тоу" необходимы еще игроки для выхода в плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичку Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ценг Тоу" из китайского города Цзилинь нужно расширять состав, чтобы пробиться в плей-офф сезона. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Алексей Акифьев.

"Ценг Тоу" был создан перед началом сезона-2017/18 ВХЛ и насчитывает 16 российских хоккеистов и 10 китайцев. Команда уже провела первый матч в чемпионате ВХЛ, со счетом 5:4 дома обыграв фарм-клуб команды Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" - "Куньлунь Хэйлунцзян".

"Команду набирал предыдущий главный тренер [Вячеслав Курочкин], я ее принимал. Любому тренеру легче, когда команду собираешь ты, но когда я приехал, то не стал ничего менять - только сделал кое-какие изменения в звеньях, - сказал Акифьев. - Но у нас и народу столько нет, чтобы что- то менять. Поэтому будем укрепляться, чтобы скамейку запасных сделать подлиннее".

"Времени для адаптации не было - я приехал практически за две недели до начала чемпионата и времени думать об этом особо не было. Можно сказать, получилось сразу с места в карьер. Проблем никаких не испытал: все хорошо, влился в коллектив, поговорил с ребятами и начал подготовку к сезону", - добавил он.

Контракт специалиста с "Ценг Тоу" рассчитан на год. "Если руководство будет довольно мной, то, думаю, продлит контракт - все будет решаться по выполнению задачи. Мы договорились о том, что будем биться за попадание в плей- офф. Команда у нас только создается, поэтому, как говорится, не стали сразу закручивать болты", - сказал Акифьев.

По его словам, не в каждой команде российских лиг есть такие условия для подготовки и инфраструктура, которые для команды предоставило руководство Цзилиня. "Впечатления шикарные: огромный дворец спорта, но очень уютный, и приятно там сидеть на трибунах. На базе созданы все условия, чтобы ребята готовились и показывали результат. Чувствуется огромное внимание руководства города - ощущается, что там заинтересованы в хорошем результате", - отметил тренер.