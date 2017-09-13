Тренер: китайскому "Ценг Тоу" необходимы еще игроки для выхода в плей-офф ВХЛ

Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег КоршуновПроисшествия 13 сентября, 12:14
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"Культура 13 сентября, 12:00
Оппозиционера Сергея Удальцова отпустили из ОВД без составления протоколаПроисшествия 13 сентября, 11:57
Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года новых странМеждународная панорама 13 сентября, 11:56
Что мы узнали в ходе суда над Алексеем УлюкаевымПроисшествия 13 сентября, 11:54
Центр инновационного развития медицинского приборостроения презентовали в Нижнем НовгородеОбщество 13 сентября, 11:52
Жириновский заступился за депутата ЛебедеваОбщество 13 сентября, 11:47
МГУ поднялся в списке лучших вузов мира по гуманитарным наукам на 15 пунктовОбщество 13 сентября, 11:46
Представитель "Швабе" награжден за заслуги перед Свердловской областьюНовости партнеров 13 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новичку Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ценг Тоу" из китайского города Цзилинь нужно расширять состав, чтобы пробиться в плей-офф сезона. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Алексей Акифьев.
"Ценг Тоу" был создан перед началом сезона-2017/18 ВХЛ и насчитывает 16 российских хоккеистов и 10 китайцев. Команда уже провела первый матч в чемпионате ВХЛ, со счетом 5:4 дома обыграв фарм-клуб команды Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар" - "Куньлунь Хэйлунцзян".
"Команду набирал предыдущий главный тренер [Вячеслав Курочкин], я ее принимал. Любому тренеру легче, когда команду собираешь ты, но когда я приехал, то не стал ничего менять - только сделал кое-какие изменения в звеньях, - сказал Акифьев. - Но у нас и народу столько нет, чтобы что- то менять. Поэтому будем укрепляться, чтобы скамейку запасных сделать подлиннее".
"Времени для адаптации не было - я приехал практически за две недели до начала чемпионата и времени думать об этом особо не было. Можно сказать, получилось сразу с места в карьер. Проблем никаких не испытал: все хорошо, влился в коллектив, поговорил с ребятами и начал подготовку к сезону", - добавил он.
Контракт специалиста с "Ценг Тоу" рассчитан на год. "Если руководство будет довольно мной, то, думаю, продлит контракт - все будет решаться по выполнению задачи. Мы договорились о том, что будем биться за попадание в плей- офф. Команда у нас только создается, поэтому, как говорится, не стали сразу закручивать болты", - сказал Акифьев.
По его словам, не в каждой команде российских лиг есть такие условия для подготовки и инфраструктура, которые для команды предоставило руководство Цзилиня. "Впечатления шикарные: огромный дворец спорта, но очень уютный, и приятно там сидеть на трибунах. На базе созданы все условия, чтобы ребята готовились и показывали результат. Чувствуется огромное внимание руководства города - ощущается, что там заинтересованы в хорошем результате", - отметил тренер.