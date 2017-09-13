Кэри: соглашение о новом контракте на проведение Гран-при Сингапура пока не достигнуто

СИНГАПУР, 13 сентября. /ТАСС/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пока не достигло соглашения о продлении контракта на проведение Гран-при Сингапура. Об этом на пресс-конференции рассказал исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

"Наша задача заключается в достижении новых договоренностей, который позволили бы проводить гонки в Сингапуре, мы активно работаем над этим, однако соглашения до сих пор нет", - сказал Кэри. Вместе с тем он отказался раскрыть детали консультаций, поскольку, по его словам, "такие вещи обсуждаются в приватных беседах".

Кэри также подчеркнул "важность сингапурского этапа, который имеет множество особенностей". Одновременно представитель Министерства торговли и промышленности страны в интервью телеканалу "Чэннел ньюз эйша" отметил, что "переговоры идут, особое внимание уделяется ряду вопросов".

Соглашение истекает в нынешнем году, и пока местные власти отмечают лишь падающий зрительский интерес к гонкам. Кроме того, ранее сообщалось, что из-за низкого спроса правительство соседней Малайзии также не будет продлевать контракт на этап "Формулы-1".

Гран-при Сингапура проводится с 2008 года.