Кэри: соглашение о новом контракте на проведение Гран-при Сингапура пока не достигнуто

Если WADA действительно закрыло дела 95 россиян - это хороший знак, заявил КолобковСпорт 13 сентября, 15:11
Сторожевик Черноморского флота "Пытливый" пополнил состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФАрмия и ОПК 13 сентября, 14:49
Британские постановщики представили на Урале оперу Моцарта в стиле стимпанкКультура 13 сентября, 14:42
Мосгордума одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну в 2018 годуОбщество 13 сентября, 14:37
Air Berlin ожидает в четверг нормализации графика полетовТранспорт 13 сентября, 14:35
Гендиректор: тренерский штаб "Югры" продолжает работу, несмотря на разгром от "Авангарда"Спорт 13 сентября, 14:20
Королевское прощание: Таиланд готовится к кремации Рамы IXМеждународная панорама 13 сентября, 14:15
Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила на год контракт с финским гонщиком БоттасомСпорт 13 сентября, 14:14
Режиссер нового "Бегущего по лезвию" рассказал о съемках и "благословении" Ридли СкоттаКультура 13 сентября, 14:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 13 сентября. /ТАСС/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пока не достигло соглашения о продлении контракта на проведение Гран-при Сингапура. Об этом на пресс-конференции рассказал исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.
"Наша задача заключается в достижении новых договоренностей, который позволили бы проводить гонки в Сингапуре, мы активно работаем над этим, однако соглашения до сих пор нет", - сказал Кэри. Вместе с тем он отказался раскрыть детали консультаций, поскольку, по его словам, "такие вещи обсуждаются в приватных беседах".
Кэри также подчеркнул "важность сингапурского этапа, который имеет множество особенностей". Одновременно представитель Министерства торговли и промышленности страны в интервью телеканалу "Чэннел ньюз эйша" отметил, что "переговоры идут, особое внимание уделяется ряду вопросов".
Соглашение истекает в нынешнем году, и пока местные власти отмечают лишь падающий зрительский интерес к гонкам. Кроме того, ранее сообщалось, что из-за низкого спроса правительство соседней Малайзии также не будет продлевать контракт на этап "Формулы-1".
Гран-при Сингапура проводится с 2008 года.