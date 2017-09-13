Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила на год контракт с финским гонщиком Боттасом

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ТАСС, 13 сентября. Финский пилот Валттери Боттас в сезоне 2018 года продолжит выступать за команду чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес". Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
"Для меня большая честь и гордость продолжать работать с "Мерседесом", вместе мы продолжаем совершенствоваться, - сказал Боттас. - Этот новый контракт показывает, что я заслужил доверие команды. Я счастлив, что отпраздновал первую в карьере победу именно в этой команде. Буду продолжать упорно работать, чтобы улучшить результаты и доказать коллективу, что он не зря мне доверяет".
"Результаты Валттери в нынешнем сезоне являются впечатляющими, - отметил руководитель "Мерседес" Тото Вольфф. - У него были и взлеты, и падения - больше взлетов, меньше падений. Он одержал две победы, в целом баланс его выступлений не оставил нам сомнений в продлении контракта на следующий сезон".
Боттас перешел в "Мерседес" в начале 2017 года. Финн выступает в "Формуле-1" с 2013 года. В активе 28-летнего пилота две победы, обе одержаны в составе немецкого коллектива.
BREAKING: @ValtteriBottas will continue to race for the Silver Arrows in 2018! #VB77 pic.twitter.com/xv6EI9cEPb— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 13 сентября 2017 г.