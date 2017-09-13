ЦСКА одержал девятую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв "Амур"

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ТАСС, 13 сентября. Московский ЦСКА победил хабаровский "Амур" в серии буллитов со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У "Амура" шайбы забросили Владислав Ушенин (34-я минута) и Вячеслав Ушенин (56). В составе ЦСКА отличились Антон Бурдасов (5), Валерий Ничушкин (27), решающий буллит на счету Андрея Кузьменко.
Для московского клуба эта победа стала девятой подряд. В нынешнем сезоне ЦСКА потерпел только одно поражение - в матче против СКА со счетом 2:4.
ЦСКА занимает второе место в Западной конференции с 23 очками. "Амур" занимает десятую строчку на Востоке с 11 очками.
В следующих матчах, которые пройдут 15 сентября, "Амур" примет братиславский "Слован", ЦСКА в гостях сыграет с владивостокским "Адмиралом".