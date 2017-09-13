Дубль Афиногенова помог "Витязю" победить "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 13 сентября. Подольский "Витязь" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Витязя" отличились Алексей Макеев (1-я минута), Ёссе Манкинен (8), Войцех Мозик (30) и Максим Афиногенов (38, 57). За "Сибирь" шайбы забросили Адам Полашек (23), Сергей Коньков (36), Патрик Закриссон (40) и Вячеслав Основин (50).
"Витязь" поднялся на восьмое место в Западной конференции с 11 очками. "Сибирь" занимает восьмую строчку на Востоке с 13 очками.
В следующем матче "Сибирь" сыграет в гостях с "Барысом" из Астаны. "Витязь" на выезде встретится с пекинским "Куньлунем". Обе игры пройдут 15 сентября.