Бречалов: спорт станет одним из ключевых направлений развития Удмуртии

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Спорт станет одним из основных направлений развития Республики Удмуртия. Об этом ТАСС рассказал врио главы региона Александр Бречалов.

Во вторник Бречалов провел рабочую встречу с министром спорта РФ Павлом Колобковым. "Удмуртия - территория спорта, у нас богатое наследие, спортивные традиции и великие чемпионы, среди которых четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, а также Максим Вылегжанин, Иван Черезов и многие другие. Для меня как недавно избранного главы республики спорт - это однозначно одно из ключевых направлений работы, которое мы будем развивать", - подчеркнул Бречалов по итогам встречи Удмуртии.

Также в ходе встречи с министром спорта РФ обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры в регионе, а также участие Удмуртии в реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).

"Мы участвуем в реализации ФЦП в достаточно хорошем объеме, однако я считаю, что в этом отношении у нас есть даже большие перспективы, - отметил Бречалов. - С 2018 года мы планируем более активно участвовать в реализации программы. На данный момент у нас есть целый ряд спортивных объектов, которые строятся и реконструируются, в том числе, в селах, в Ижевске".

При поддержке федерального бюджета в республике будут созданы два спортивно-тренировочных центра для подготовки сборных России - центр по лыжным гонкам в селе Шаркан и региональный центр СК "Чекерил" в Ижевске.