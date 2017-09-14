Российские дипломаты сыграют с канадскими военными в хоккей в честь юбилея Суперсерии-72

ОТТАВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Российские дипломаты проведут в Оттаве хоккейный матч с канадскими военнослужащими в честь 45-летнего юбилея Суперсерии 1972 года между сборными командами СССР и Канады. Об этом в среду ТАСС сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в канадской столице Кирилл Калинин.

"Игра состоится 22 сентября на хоккейной арене "Джим Даррел рекреэйшн сентр". Команда наших дипломатов, укрепленная российскими соотечественниками, сыграет против канадских военнослужащих, представителей бизнеса и местных средств массовой информации", - сказал он. Калинин добавил, что организаторами выставочного матча выступили посольство России в Канаде и канадский военный журнал "Эспри де кор".

"Для канадцев игры Суперсерии-72 являются частью легенды о том, какой мы являемся нацией, свидетельством того, насколько важен для нас хоккей, - заявил ТАСС редактор и издатель журнала "Эспри де кор" Скотт Тейлор. - Тот факт, что эти игры проходили в разгар холодной войны, указывает на то, каким хоккей может быть мощным объединительным фактором". По его словам, проведя 45 лет назад историческую серию игр между хоккеистами СССР и Канады, "мы смогли преодолеть идеологические различия и политическую враждебность того времени, объединить любителей спорта по обе стороны железного занавеса".

Он выразил надежду, что хоккейный матч между командами "Красная машина" и Esprit de Corps Commandos ("Эспри де кор командос") станет объединяющим фактором в нынешних непростых отношениях между Москвой и Оттавой. "Мы надеемся в этом товарищеском матче повторить успех канадцев 1972 года. Также мы рассматриваем совместный прием по итогам игры как прекрасную возможность напомнить людям о важности построения диалога, основанного на доверии", - заключил Тейлор. Отношения между Россией и Канадой были практически полностью заморожены в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.

Со 2 по 28 сентября 1972 года сборные СССР и Канады провели восемь матчей в рамках Суперсерии. Четыре матча выиграли канадцы, три - советские хоккеисты, одна встреча завершилась вничью. Суперсерия стала первым соревнованием, в котором друг против друга сыграли советские хоккеисты и игроки Национальной хоккейной лиги.