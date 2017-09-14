Как приобрести билеты на матчи чемпионата мира - 2018 по футболу

Как и на предыдущих турнирах, ФИФА предоставляет резидентам страны-хозяйки чемпионата мира эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене - от 1280 рублей на игры групповой стадии. Билеты этой категории на матч открытия с участием сборной России стоят 3200 рублей, 1/8 финала - 2240 рублей, 1/4 финала - 3800 рублей, полуфиналы - 4480 рублей, матч за третье место - 3800 рублей, финал - 7040 рублей.

Цены на обычные билеты, которые будут распространяться на более удобные для просмотра матчей сектора, стартуют от 6300 рублей - на игры групповой стадии. Билет самой дорогой категории на финальную встречу стоит 66 000 рублей.