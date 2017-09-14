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Как приобрести билеты на матчи чемпионата мира - 2018 по футболу

Спорт
14 сентября, 12:15 дата обновления: 14 сентября, 12:30 UTC+3

В четверг стартовал первый этап продажи билетов на встречи мирового первенства, который пройдет в России в 2018 году. В материале ТАСС - о том, как приобрести билеты и сколько они стоят

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Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака

© Артем Коротаев/ТАСС

Схема продаж билетов на матчи чемпионата мира будет стандартной для последних турниров. На первом этапе начиная с 12:00 мск 14 сентября можно оставить заявку на билеты турнира на сайте ФИФА, а с 16 ноября - приобрести в кассах в порядке живой очереди.

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Как я могу приобрести билеты?

Необходимо зайти на страницу ФИФА, создать учетную запись и подать заявку на приобретение необходимых билетов. Можно взять билеты на конкретный матч или пакетом - например, на все игры сборной России или на все матчи в вашем городе. Заявки принимаются до 12 октября.

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Гарантирует ли подача заявки получение билетов?

Нет. В случае, если спрос на билеты превысит их количество, будет проведена жеребьевка, при этом дата подачи заявки не влияет на шансы получить билеты. На матчи российской сборной, а также плей-офф спрос будет намного превышать количество билетов, и счастливчики будут определяться жребием.

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Сколько стоят билеты на матчи чемпионата мира?

Как и на предыдущих турнирах, ФИФА предоставляет резидентам страны-хозяйки чемпионата мира эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене - от 1280 рублей на игры групповой стадии. Билеты этой категории на матч открытия с участием сборной России стоят 3200 рублей, 1/8 финала - 2240 рублей, 1/4 финала - 3800 рублей, полуфиналы - 4480 рублей, матч за третье место - 3800 рублей, финал - 7040 рублей.

Цены на обычные билеты, которые будут распространяться на более удобные для просмотра матчей сектора, стартуют от 6300 рублей - на игры групповой стадии. Билет самой дорогой категории на финальную встречу стоит 66 000 рублей.

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На матчи каких команд можно будет подать заявки?

Подавать заявки можно будет на матчи всех команд. Однако жеребьевка чемпионата мира состоится лишь в декабре, так что на данный момент известно лишь расписание матчей сборной России в групповом турнире - 14 июня она сыграет в Москве на "Лужниках", 19 июня - в Санкт-Петербурге, 25 июня - в Самаре.

Путевки на чемпионат мира уже завоевали сборные Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи и Саудовской Аравии. Кроме того, известны даты и стадионы, где состоятся матчи плей-офф, начиная с 1/8 финала. 

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Как я узнаю ответ по моей заявке?

Все заказчики билетов получат уведомления на электронную почту, вне зависимости от того, удовлетворена ли заявка полностью, частично или не удовлетворена совсем. Ответ будет направлен до 16 ноября. 

Обратите внимание на сроки доставки, билеты будут вами получены не ранее апреля-мая 2018 года. Доставка осуществляется бесплатно. 

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Как я смогу оплатить билеты?

При регистрации на сайте ФИФА необходимо ввести данные банковской карты, с которой будут списаны средства в случае, если ваша заявка полностью или частично выиграла билеты. Резиденты РФ могут оплатить билеты банковским переводом - однако они должны убедиться, что оплата произведена и получена ФИФА в полном объеме в течение семи дней с момента получения подтверждения. 

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Если моя заявка не выиграла, смогу ли я в дальнейшем приобрести билеты?

Да. 16 ноября стартует второй период 1-го этапа продаж билетов, которые будут реализованы в порядке живой очереди до 28 ноября. В это время в продажу поступят билеты на матчи, не в полном объеме выкупленные путем подачи заявок на сайте ФИФА, а также неоплаченные победителями случайного жребия.

1 декабря состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира, после чего станет известно полное расписание групповой стадии. 5 декабря стартует второй этап продаж билетов, который также будет состоять из двух периодов - продажи путем жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля).

18 апреля стартует заключительный этап продаж в порядке живой очереди, когда в кассах оставшиеся входные билеты можно будет приобрести вплоть до начала финальной игры 15 июля.

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Что такое паспорт болельщика и зачем он нужен?

ФИФА рекомендует оформить паспорт болельщика (FAN ID) сразу после того, как вы получите подтверждение покупки билетов на турнир. Паспорт болельщика был опробован во время проведения матчей Кубка конфедераций - 2017. Этот документ является обязательным условием для допуска на стадион. Паспорт дает право на безвизовый въезд на территорию России, бесплатный проезд между городами-организаторами в дни чемпионата и на бесплатный проезд на городском транспорте в день матча. Подробнее о получении FAN ID можно прочитать на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com в разделе "Гид болельщика"

Евгений Трушин

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