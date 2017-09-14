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СМИ: "Атлетико" на этой неделе может купить футболиста "Челси" Косту за €60 млн

Спорт
14 сентября, 10:49 UTC+3 ТАСС

Нападающий пропустил предсезонную подготовку из-за конфликта с главным тренером "Челси" Антонио Конте

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Диего Коста

Диего Коста

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 14 сентября. Мадридский футбольный клуб "Атлетико" готов заплатить за испанского нападающего лондонского "Челси" Диего Косту €60 млн. Как сообщает испанская газета Marca, трансфер может быть оформлен на этой неделе.

В начале июня Коста заявил, что будет искать себе новый клуб, так как главный тренер "Челси" Антонио Конте прислал ему сообщение о том, что он не входит в его планы на предстоящий сезон. В начале сентября испанец вернулся в Лондон после трех месяцев отсутствия в команде. Ранее представители "Челси" отказывались вести переговоры с "Атлетико" до тех пор, пока Коста не прибудет в расположение команды. По данным СМИ, Коста находится в Мадриде, где тренируется по индивидуальной программе.

Даже если "Атлетико" подпишет контракт с Костой на этой неделе, заявить его в состав мадридцы смогут не раньше января, когда откроется зимнее трансферное окно.

Коста является двукратным чемпионом Англии (2014/15 и 2016/17) и обладателем Кубка английской лиги (2014/15) в составе "Челси". В прошедшем сезоне нападающий провел 41 матч в различных турнирах и забил 21 мяч в составе клуба. Форвард перешел в "Челси" летом 2014 года из "Атлетико" за €38 млн, подписав контракт с лондонским клубом на пять лет.

Самой дорогой покупкой в истории "Атлетико" является колумбиец Радамель Фалькао, который перешел в мадридскую команду летом 2011 года за €40 млн из португальского "Порту".

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