Совет директоров "Барселоны" представит на утверждение рекордный для клуба годовой бюджет

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ТАСС, 14 сентября. Годовой бюджет испанской "Барселоны" может составить рекордные для каталонского футбольного клуба €897 млн. Об этом сообщает испанская газета Marca.
В понедельник совет директоров "Барселоны" одобрил презентацию, которая будет показана на ассамблее членов клуба. На ней будет представлен рекордный бюджет, который необходимо утвердить членам клуба. Ассамблея пройдет 21 или 22 октября в Барселоне. Точная дата станет известна после того, как Испанская футбольная лига определит день, когда пройдет матч девятого тура чемпионата страны между "Барселоной" и "Малагой".
Текущим летом "Барселону" покинул бразильский нападающий Неймар. 3 августа бразилец выкупил свой контракт у клуба за €222 млн и перешел во французский "Пари Сен-Жермен", став самым дорогим футболистом в истории. Позднее "Барселона" купила французского нападающего Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" за €105 млн, переход француза стал вторым по сумме трансфера в истории футбола наравне с переходом французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года.