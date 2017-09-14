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Совет директоров "Барселоны" представит на утверждение рекордный для клуба годовой бюджет

Спорт
14 сентября, 11:23 UTC+3 ТАСС

По данным газеты Marca, бюджет клуба на год будет рассчитан на €897 млн

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Футболисты "Барселоны"

Футболисты "Барселоны"

© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 14 сентября. Годовой бюджет испанской "Барселоны" может составить рекордные для каталонского футбольного клуба €897 млн. Об этом сообщает испанская газета Marca.

В понедельник совет директоров "Барселоны" одобрил презентацию, которая будет показана на ассамблее членов клуба. На ней будет представлен рекордный бюджет, который необходимо утвердить членам клуба. Ассамблея пройдет 21 или 22 октября в Барселоне. Точная дата станет известна после того, как Испанская футбольная лига определит день, когда пройдет матч девятого тура чемпионата страны между "Барселоной" и "Малагой".

Текущим летом "Барселону" покинул бразильский нападающий Неймар. 3 августа бразилец выкупил свой контракт у клуба за €222 млн и перешел во французский "Пари Сен-Жермен", став самым дорогим футболистом в истории. Позднее "Барселона" купила французского нападающего Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" за €105 млн, переход француза стал вторым по сумме трансфера в истории футбола наравне с переходом французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года.

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