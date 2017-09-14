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Судья Турбин назначен на матч 1/16 финала Кубка России "Кубань" - "Спартак"

Спорт
14 сентября, 12:47 UTC+3 ТАСС

Матч петербургских клубов "Динамо" и "Зенит" обслужит Павел Кукуян

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Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Бригада арбитра из Дмитрова Евгения Турбина обслужит матч 1/16 финала Кубка России по футболу между краснодарской "Кубанью" и московским "Спартаком". Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Турбина будут Арам Петросян из города Бронницы и Александр Богданов из Вереи. Встреча пройдет 20 сентября в Краснодаре.

Матч ярославского "Шинника" и екатеринбургского "Урала" рассудит Игорь Панин (Дмитров), курского "Авангарда" и московского ЦСКА - Сергей Куликов (Саранск), "Тамбова" и тульского "Арсенала" - Николай Волошин (Смоленск), астраханского "Волгаря" и "Ростова" - Алексей Сухой (Люберцы), нальчикского "Спартака" и московского "Динамо" - Иван Сиденков (Санкт-Петербург), "Оренбурга" и казанского "Рубина" - Игорь Федотов (Москва), "Тюмени" и "Тосно" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), владивостокского "Луча- Энергии" и махачкалинского "Анжи" - Антон Анопа (Благовещенск). Игры пройдут 20 сентября.

Матч санкт-петербургского "Динамо" и санкт- петербургского "Зенита" обслужит Павел Кукуян (Сочи), московского "Арарата" и "СКА-Хабаровска" - Дмитрий Недвижай (Ставрополь), нижегородского "Олимпийца" и "Уфы" - Лаша Верулидзе (Владикавказ), воронежского "Факела" и пермского "Амкара" - Александр Борисов (Самара), самарских "Крыльев Советов" и столичного "Локомотива" - Артем Чистяков (Азов), красноярского "Енисея" и грозненского "Ахмата" - Станислав Васильев (Ижевск). Встречи состоятся 21 сентября.

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