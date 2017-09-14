Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский боксер Липинец 4 ноября в Нью-Йорке проведет бой за титул IBF

Спорт
14 сентября, 15:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Команда российского боксера ведет переговоры о бое с японцем Акихиро Кондо

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Сергей Липинец 4 ноября в Нью-Йорке проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

Титулом IBF ранее владел американец Теренс Кроуфорд, который победил намибийца Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира. Также пояс данной организации до поражения от Индонго принадлежал россиянину Эдуарду Трояновскому.

"Бой пройдет 4 ноября. Ведем переговоры с Акихиро Кондо", - сказал Вайсфельд.

Главным боем вечера станет поединок между чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

В активе Кондо 29 побед (16 нокаутом), шесть поражений и одна ничья. На счету Липинца 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
4
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Слуцкий: заявления Госдепа о размещении миротворцев на границе РФ и Украины враждебны
7
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама