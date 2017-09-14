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Серебряный призер Игр Михайлин намерен стать 11-кратным чемпионом России по дзюдо

Спорт
14 сентября, 15:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

38-летний дзюдоист напомнил, что поставил перед собой задачу дойти до Игр в Токио и снова встретиться с олимпийским чемпионом Тедди Ринером из Франции, которому проиграл в финале Олимпиады-2012

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года по дзюдо в тяжелой весовой категории Александр Михайлин выступит на чемпионате России в Нальчике и намерен во что бы то ни стало выиграть титул чемпиона страны в 11-й раз в карьере. Об этом он рассказал ТАСС в преддверии старта турнира, который пройдет в Кабардино-Балкарии с 16 по 19 сентября.

"Рассчитываю одержать в Нальчике 11-ю победу в чемпионате России в карьере, усиленно работаю и готовлюсь, - рассказал Михайлин. Это сейчас первая цель, а затем хотел бы более успешно, чем в прошлом году, отбороться на международных стартах и пробиться на чемпионаты Европы и мира".

38-летний дзюдоист напомнил, что поставил перед собой задачу дойти до Игр 2020 года в Токио и снова встретиться с олимпийским чемпионом Тедди Ринером из Франции, которому проиграл в финале Олимпиады-2012. "Я хочу дойти до Токио, шаг за шагом. За Ринером должок, я хочу реванша", - отметил Михайлин.

Дзюдоист категорически против переходов в смешанные единоборства. "Никаких мыслей о UFC, ММА и других версиях, ни при каких условиях. Я предпочитаю гибкий путь и философию дзюдо", - подчеркнул Михайлин.

Михайлин - четырехкратный чемпион мира в личном зачете, шестикратный победитель чемпионатов Европы.

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