Серебряный призер Игр Михайлин намерен стать 11-кратным чемпионом России по дзюдо

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года по дзюдо в тяжелой весовой категории Александр Михайлин выступит на чемпионате России в Нальчике и намерен во что бы то ни стало выиграть титул чемпиона страны в 11-й раз в карьере. Об этом он рассказал ТАСС в преддверии старта турнира, который пройдет в Кабардино-Балкарии с 16 по 19 сентября.

"Рассчитываю одержать в Нальчике 11-ю победу в чемпионате России в карьере, усиленно работаю и готовлюсь, - рассказал Михайлин. Это сейчас первая цель, а затем хотел бы более успешно, чем в прошлом году, отбороться на международных стартах и пробиться на чемпионаты Европы и мира".

38-летний дзюдоист напомнил, что поставил перед собой задачу дойти до Игр 2020 года в Токио и снова встретиться с олимпийским чемпионом Тедди Ринером из Франции, которому проиграл в финале Олимпиады-2012. "Я хочу дойти до Токио, шаг за шагом. За Ринером должок, я хочу реванша", - отметил Михайлин.

Дзюдоист категорически против переходов в смешанные единоборства. "Никаких мыслей о UFC, ММА и других версиях, ни при каких условиях. Я предпочитаю гибкий путь и философию дзюдо", - подчеркнул Михайлин.

Михайлин - четырехкратный чемпион мира в личном зачете, шестикратный победитель чемпионатов Европы.