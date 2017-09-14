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Сборная России по пляжному футболу обыграла белорусов в матче Суперфинала Евролиги

Спорт
14 сентября, 17:01 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1

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ТАСС, 14 сентября. Сборная России победила команду Белоруссии со счетом 4:1 в первом матче группы 2 Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Турнир проходит в итальянской Террачине.

В составе россиян отличились Виктор Крышанов (4-я и 12-я минуты), Борис Никоноров (19) и Максим Чужков (27). В команде Белоруссии гол забил Игорь Бриштель (3).

Ранее в четверг в матче группы 1 команда Испании обыграла швейцарских футболистов (7:2). В следующем матче россияне в пятницу сыграют с командой Украины, белорусские футболисты встретятся со сборной Италии.

Сборная России выступает во второй группе вместе с командами Белоруссии, Украины и Италии. В первой группе сыграют сборные Испании, Швейцарии, Польши и Португалии. На групповом этапе команды играют в один круг. Победители квартетов сыграют в финале, вторые команды - в матче за третье место, третьи - за пятое, четвертые - за седьмое. Встречи за седьмое, пятое, третье места, а также финал состоятся 17 сентября.

Евролига по пляжному футболу - коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Первым победителем стала команда Германии, чаще других трофей выигрывали сборные Испании и Португалии - по пять раз. Сборная России побеждала в Евролиге в 2009, 2011, 2013 и 2014 годах. В 2016 году в Суперфинале в итальянском Катании победителем Евролиги стала сборная Украины.

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