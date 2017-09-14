Газон уложили на двух тренировочных площадках ЧМ-2018 в Калининграде

ТАСС, 14 сентября. Укладка рулонного газона на двух тренировочных площадках для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года завершилась в Калининграде. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на администрацию Калининграда.

Газон уложен на стадионах "Мирный" и "Локомотив". Полностью работы по реконструкции тренировочных площадок завершатся в ноябре 2017 года.

"На обеих площадках осуществляется постоянный контроль и уход за газоном, для этого имеются все необходимые средства и оборудование", - сообщается в заявлении.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре встречи группового этапа.

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