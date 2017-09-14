Ерицян и Ветохин завоевали серебро и бронзу на первенстве Европы по шахматам среди юношей

ТАСС, 14 сентября. Воспитанники шахматной школы имени Михаила Ботвинника Арам Ерицян и Савва Ветохин завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на первенстве Европы среди юношей и девушек в шести возрастных категориях на черноморском курорте Мамая (Румыния). Об этом сообщает пресс-служба школы М. М. Ботвинника.

Ерицян выступал в группе юношей не старше 15 лет. В девяти турах он набрал семь очков и на пол-очка отстал от победителя Бьерре Йонаса Буля из Дании. Ветохин принимал участие в группе игроков, возраст которых не превышал девять лет. В девяти турах он также набрал семь очков и на один балл отстал от лидера Жанга Трана Нама из Венгрии и англичанина Шреяса Рояла, ставшего вторым.

"Мы гордимся нашими воспитанниками, уверены, что они будут прогрессировать и уверенно побеждать", - отметил директор школы имени М. М. Ботвинника Станислав Фокин.

Ерицян - чемпион России по блицу и серебряный призер в классических шахматах на юношеском уровне. Ветохин выигрывал юношеское первенство России в своей возрастной группе и завоевал серебряную награду на первенстве мира по быстрым шахматам среди кадетов (спортсменов не старше 12 лет).

В шахматной школе имени М. М. Ботвинника со спортсменами занимаются тренеры высшей категории Алексей Эдуардович Ким - известный международный гроссмейстер, выступавший на Всемирных шахматных олимпиадах, и Виктор Аркадьевич Черный - мастер Международной шахматной федерации, воспитавший за 40 лет работы во Дворце пионеров шестерых гроссмейстеров.